Tak mieszka i żyje Pola Wiśniewska ze swoim mężem Michałem! PRYWATNE ZDJĘCIA. Kim jest? Ile ma lat? Michał Wiśniewski ma u boku piękną żonę

Tajemnicza Pola Wiśniewska

Pola Wiśniewska to chyba najbardziej tajemnicza z żon barwnego piosenkarza. Młoda mama ma dopiero 37 lat, jak podają media pochodzi z Warszawy.

Kim jest Pola Wiśniewska?

Pola Wiśniewska ma czwórkę dzieci z poprzednich związków, z czego jej najstarsza córka Julia ma już 19 lat! Jednocześnie Pola przyznała, że dzieci nie miały żadnego problemu z najmłodszym dzieckiem. Na Instagramie napisała:

Nie, moje dzieciaki bardzo czekała na Falco i z dużą radością go powitały. Wszystkie są mocne ze sobą zżyte i mają w sobie oparcie, więc byłam spokojna o to.

Na co dzień Pola Wiśniewska jest fotografem i trzeba przyznać, że jej prace robią ogromne wrażenie!