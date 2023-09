Tak mieszka i żyje Maja Ostaszewska - prywatne zdjęcia. Aktorka, wolontariuszka, mama 10.09.2023

"Jest parę rzeczy w życiu, które mi wychodzą - działania społeczne, charytatywne, aktywistyczne. Radzę sobie w tych dziedzinach całkiem nieźle, chociaż to zawsze duży koszt emocjonalny. Nie śmiem powiedzieć, że jestem dobrą mamą, ale mam nadzieję, że moje dzieci by to potwierdziły. Dzieci to istota mojego bycia. Czas z nimi, bez względu na to czy byli malutcy, czy teraz kiedy są nastolatkami, jest dla mnie priorytetowy. Trochę rzeczy robię dobrze" - przyznała aktorka. Jej ostatni społeczny projekt to dokumentalny spektakl "Odpowiedzialność" w reżyserii Michała Zadary - wystawiany w Teatrze Powszechnym - o kryzysie humanitarnym, prawnym i politycznym na granicy polsko-białoruskiej, o łamaniu prawa polskiego i międzynarodowego, o działaniach niezgodnych z Konwencją Genewską i Konstytucją. "Dla mnie to projekt szczególnie ważny i bliski, ponieważ niemal od początku kryzysu, który zaczął się w Usnarzu w sierpniu 2021 roku, jestem wolontariuszką Centrali Grupy Granica, więc to też moja historia" - wyjaśniła. Gdyby przyznawano Orła w kategorii "działalność społeczna" Maja Ostaszewska z pewnością byłaby jego laureatką.