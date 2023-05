Tak mieszka i żyje Blanka GALERIA ZDJĘĆ. To ona reprezentowała Polskę w Liverpoolu 20.05.2023

Blanka ciężko pracuje

Każdy dzień był intensywny w przygotowaniach do Eurowizji 2023

"Wstaję o szóstej i kładę się o drugiej. Każdy dzień jest dla mnie teraz bardzo intensywny. Cały czas pracujemy nad przygotowaniem show. Robimy już nawet pierwsze tak zwane przeloty kamer, więc to wszystko dzieje się już teraz. Poza tym jeżdżę na różne pre-party eurowizyjne, więc pracy nie brakuje" - zdradziła. Na pytanie, kto w tym trudnym okresie wspiera ją najbardziej, odpowiedziała: "Moja wyjątkowa mama, która wspiera mnie każdego dnia, pisząc SMS-y, czy wszystko u mnie dobrze, jak się czuję i czy czegoś potrzebuję. Dużo jej zawdzięczam. Mój tata i dziadkowie także czuwają nade mną. Nie mogę nie wspomnieć także o przyjaciołach, nawet tych, którzy nie mieszkają w Polsce. Dzwonią do mnie i chcą mnie rozweselić. Mieć takich ludzi wokół siebie to prawdziwe szczęście. Na portalach społecznościowych są także grupy moich fanów, do których zostałam dodana i tam jest masa wsparcia, miłości i okrzyków, abym się nie poddawała i dalej robiła to, co kocham" - mówiła Blanka Stajkow podczas przygotowań do Eurowizji.

Ostatecznie Blanka Stajkow zajęła 19. miejsce podczas 67. Konkursu Piosenki Eurowizji. Wielką wygraną okazała się Loreen. Polska otrzymała 93 punkty, a triumfująca Szwecja... aż 583.