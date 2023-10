Tak mieszka Dowbor. Tu jest jakby luksusowo! ZDJĘCIA 15.10.2023

Luksusowy apartament Koroniewskiej i Dowbora

Joanna Koroniewska-Dowbor,Maciej Dowbor - połączyła ich praca na planie

Na swoim profilu na Instagramie, aktorka podzieliła się odczuciami, co do pracy na planie serialu. Zapytana przez jednego z obserwujących o to, czy gra w "M jak miłość" to przekleństwo, czy dobrodziejstwo, szczerze odpowiada: "Gdyby nie "emka", nie wiem jak potoczyłyby się moje zawodowe losy. Ja nigdy niczego nie żałuję i wiem, że zawsze w życiu wszystko jest po coś - ten serial też" - odpowiedziała Koroniewska-Dowbor.

Okazuje się jednak, że to właśnie na planie tej produkcji aktorka poznała przyszłego męża! Maciej Dowbor przeprowadzał bowiem wywiad z młodą aktorką. Małżeństwo na swoim kanale na platformie YouTube, udostępniło film z ich pierwszego spotkania. "Podobała mi się, więc zacząłem ją trochę kokietować"- komentował Maciej Dowbor. Obecnie, Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska-Dowbor są jedną z najbardziej lubianych par i wychowują razem dwie córki - Janinę i Helenę. (AKPA)