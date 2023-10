Tak mieszka Artur Barciś. Oto piękny dom Artura i Beaty Barcisiów. Zdjęcia 17.10.2023

Artur Barciś: Fajnie jak ludziom się chce

- Mówi Pan, że ludzie dzielą się na tych, którym się chce i tych, którym się nie chce. Jak zareagował Pan na pomysł stworzenia obrazu, a potem kalendarza "Bitwa pod Wilkowyjami" w formie aktorskich karykatur? Entuzjastycznie! Ci, którym się chce popychają ten świat do przodu i takim człowiekiem jest niezwykle zdolny artysta plastyk, Marek Grela. Gdyby nie on i jego fantastyczny pomysł, którym nas zadręczał w setkach maili, to tego kalendarza by nie było. Oddać się w ręce takiego artysty to czysta przyjemność, a dzięki jego akcji na konto Hospicjum Cordis w Katowicach już wpłynęło 20 tysięcy złotych, sprzedano 17 tysięcy egzemplarzy. Kalendarz wciąż można kupić za pośrednictwem wydawnictwa Edycja św. Pawła.

- Podoba się Panu karykaturalna gęba Czerepacha z obrazu?

W tłumie 35 aktorów jestem łatwo rozpoznawalny jako Arkadiusz Czerepach, a to znaczy, że autor doskonale uchwycił atrybuty mojego bohatera.

- Podobnie jak Czerepach ma Pan słabość do designerskich oprawek okularów?

Można powiedzieć, że od pewnego czasu tak. (uśmiech - przyp. red.)

- Czy tytuł "Bitwa pod Wilkowyjami" odzwierciedla to, co działo się przez dziesięć lat na planie w Jeruzalu?

Zdecydowanie tak. Jeśli dziesiąty sezon bije rekordy oglądalności to z pewnością jest to ogromny sukces. Opinia widzów o tym, że jest to serial kultowy, też o tym świadczy. I bardzo się z tego cieszymy. A to, że wciąż "Ranczo" żyje swoim życiem i spotykamy się przy różnych akcjach, czy projektach wokół ranczowych oznacza, że my aktorzy i produkcja zrobiliśmy dobrą robotę.