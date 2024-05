Tak kiedyś wyglądała Beata Kozidrak. Zobacz, jak zmieniała się wokalistka zespołu Bajm. ZDJĘCIA 23.05.2024

Beata Kozidrak to piosenkarka wszech czasów

Beata Kozidrak to niedościgniona gwiazda polskiej sceny muzycznej. Wokalistka zespołu "Bajm" w ostatnim czasie ma sporo powodów do radości, bowiem w jej życiu prywatnym doskonale się układa. W kwietniu poinformowała, że się zaręczyła. I choć niewiele wiadomo o jej obecnym partnerze, artystka sprawia wrażenie szczęśliwie zakochanej. Jak się okazuje, ma kolejny powód do świętowania.

Beata właśnie pochwaliła się, że w Rzymie wybraną ją jako "najlepszą piosenkarką wszechczasów"! "Symboliczne miejsce Kapitol w Rzymie. Niezwykłe kobiety sukcesu i moja niezwykła nagroda w kategorii "Piosenkarka wszech czasów"! Dziękuję Businesswoman Club" - napisała pod najnowszym postem w mediach społecznościowych wokalistka. Na zdjęciu gwiazda zaprezentowała się w długiej, wieczorowej sukni eksponującej jej długie nogi. W komentarzach posypała się lawina gratulacji od fanów, do których my także się dołączamy!