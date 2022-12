Tak Izabela Janachowska pławi się w luksusach. Jednak przesadziła. Czym zmroziła ludzi? ZDJĘCIA

ZOBACZ NAJNOWSZE ZDJĘCIA IZABELI JANACHOWSKIEJ - KLIKNIJ TUTAJ

Portfele nieco chudsze niż w poprzednich latach, toteż wielu zastanawia się, gdzie tu można trafić na okazję i upolować coś gustownego, ale przy tym niedrogiego.

Wiemy, że takich problemów nie mają celebryci. Oni sprawiają wrażenie, że żyją w innym wymiarze i dlatego ich prezentowe propozycje wielu mogą szokować.

Nie trzeba daleko szukać. Izabela Janachowska podzieliła się z internautami pomysłami na prezent. Oto co o nim mówi:

- To, co chcę wam pokazać, to jest totalny hit. Wiem z najbliższego otoczenia, że mężczyźni tego używają. To jest spinka na banknoty. Niektórzy mężczyźni, chociażby mój mąż, używają takiej spinki codziennie. (...) Inni jednak korzystają z niej odświętnie, kiedy są ubrani w garnitur i nie mają miejsca na portfel. Wtedy taką gotóweczkę spinają i chowają do kieszonki.