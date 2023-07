Tak dziś wygląda łodzianka Tatiana Okupnik prywatne zdjęcia. Przełamała wstyd. Piosenkarka układa swoje puzzle 13.07.2023

Układa swoje puzzle

Tatiana Okupnik - była wokalistka "Blue Cafe" o charakterystycznej barwie głosu - ma na swoim koncie trzy solowe płyty ("On My Own", "Spider Web", "Blizna"). W 2013 roku piosenkarka wyszła za mąż za Michała Micielskiego, menadżera Marcina Gortata, z którym doczekała się dwójki dzieci - Matyldy i Tymona.