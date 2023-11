Tak dziś wygląda ciało Moniki Miller, bardzo odważne zdjęcia. Widać, że miłość leczy. Z kim się całuje na zdjęciu? 9.11.2023

To jest podejrzane, ale od momentu, w którym znalazłam się w związku, nie zachorowałam ani razu" - przyznaje aktorka. Przypomnijmy, że Monika od lat zmaga się z chorobą układu odpornościowego - fibromialgią. Jak widać, miłość potrafi leczyć! To jednak nie wszystko. W życiu Moniki następują także zmiany zawodowe!

"W końcu zmieniłam management na taki, który zajmuje się aktorstwem. Zaczęłam więc chodzić na pierwsze castingi. To dzięki temu jestem pełna świeżej energii, chęci do działania i żyję w przekonaniu, że wszystko pójdzie tak, jak tego chcę. Niedawno miałam okazję sprawdzić swoje siły w castingu do reklamy, ale mam ciągle ochotę na więcej i czekam na inne propozycje" - zdradziła Monika Miller. Nie pozostaje nam nic innego, niż trzymać kciuki za aktorkę!