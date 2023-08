Tak dziś mieszka i żyje Małgorzata Ostrowska-Królikowska - Zdjęcia. Tak wyglądała, gdy miała 20 lat. Młoda Małgorzata Królikowska 2.08.2023

Małgorzata Królikowska miała kiedyś 20 lat i wyglądała pięknie

Małgorzata Ostrowska-Królikowska ma małym ekranie

Małgorzatę Ostrowską-Królikowską, gwiazdę "Klanu", minionej wiosny zobaczyliśmy w serialu "Kurierzy", na antenie TV Puls. Serial przedstawia losy klientów i pracowników firmy kurierskiej "Twoja Paczka". Każdy odcinek będzie koncentrował się wokół historii klienta i związany będzie z pracą kuriera w terenie. Nie zabraknie wątków humorystycznych, dramatycznych a nawet sensacyjnych. Małgorzata Ostrowska-Królikowska wciela się w sympatyczną panią Basię z serialowego sklepu "Słoiczek".

"Baśka jest szalona. To jest fajna, bardzo pogodna, nieskomplikowana kobieta, która wierzy w różne "cuda". Te cuda to także zabobony i wiadomości przeczytane w Internecie. I tu się z moją Baśką różnimy, ponieważ ja, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, w takie różne rzeczy napisane w Internecie nie wierzę i nie czytam. Wizualnie, moja fryzura jest zupełnie inna, ja się też inaczej prywatnie ubieram. A tak poza tym, Basia ma bardzo dużo z mojej osoby, ponieważ to ja tę Basię gram. A, łączy nas jeszcze jedno - moja bohaterka robi sweterki na drutach i rozdaje znajomym. Mnie to bardzo imponuje. Uwielbiam ludzi, którzy robią na drutach. Ja sama też kiedyś, kiedy miałam na to czas, robiłam na drutach, na szydełku, haftowałam serwetki& To w ogóle gdzieś poszło w niepamięć, a może warto do tego wrócić? To jest zajęcie urocze, bardzo uspokajające i bardzo twórcze. A Baśka to robi, pracując w sklepie! Już wiem, że się z Basią polubimy, tak, jak polubiłam się z ekipą i innymi aktorami, których poznałam na planie serialu "Kurierzy" - opowiedziała o swojej bohaterce Małgorzata Ostrowska-Królikowska.

W "Kurierach" jej szefową zagra Anna Powierza, z którą od lat gra w "Klanie". W głównych rolach kurierów zobaczymy natomiast Patryka Cebulskiego i Marcina Borchardta, którzy równolegle grają tych samych bohaterów w "Lombardzie".