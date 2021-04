Tak chudły gwiazdy! Efekty diet i treningów widać gołym okiem...

- „Śniadanko przyszło" - napisała Katarzyna i pochwaliła się swoim dietetycznym cateringiem. Artystka zdradziła, że to dopiero początek jej przygody ze zdrowym odżywianiem. Post dr. Dąbrowskiej jest dość restrykcyjną dietą, zwaną inaczej leczniczą głodówką. Składa się z dwóch etapów. Pierwszym z nich jest oczyszczenie organizmu z toksyn, a drugim zdrowe odżywianie się. Po zakończeniu kuracji odtruwającej przechodzi się na właściwą dietę, która składa się głównie z warzyw i owoców - podaje Plejada. Korzystała z tych porad Karolina Szostak i teraz imponuje figurą.

Odeta Moro kilka miesięcy po porodzie przechodzi na dietę. O swych planach poinformowała na Facebooku. Zdradziła, ile chce schudnąć i w jaki sposób zamierza to zrobić.

- „Jak ja się cieszę! Z jednej strony czekałam na ten moment, kiedy będę mogła się zacząć ruszać, z drugiej bardzo bałam i boję się tej konfrontacji! To może być albo spektakularna porażka, albo spektakularny sukces. Mam dużo do zrobienia (10/12 kg)!" - ujawniła Odeta.