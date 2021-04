Tajemniczy pożar samochodu pod Strykowem. Nie żyje kierowca ZDJĘCIA

Około godz. 10.40 ratownicy z PSP w Zgierzu zostali wezwani do pożaru lasu w Rokitnicy pod Strykowem. Na miejsce pojechały dwa zastępy straży pożarnej. Okazało się jednak, że to nie las płonie, a samochód. Na drodze dojazdowej w kompleksie leśnym płonął fiat punto. W trakcie akcji gaśniczej zgierscy ratownicy odkryli zwęglone zwłoki. Znajdowały się one na siedzeniu kierowcy.

- Ustalamy tożsamość zmarłego i okoliczności, w jakich doszło do jego śmierci - informuje podkom. Magdalena Nowacka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu. - Samochód zostanie zabezpieczony do badań, zostanie też przeprowadzona sekcja zwłok.

Nie wiadomo, czy mężczyzna spłonął w pożarze, czy zmarł zanim doszło do pojawienia się ognia. Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa w Zgierzu. Jstnieje też przypuszczenie, że kierowca targnął się na własne życie.