Tajemnicza śmierć mężczyzny na Stawach Jana. 37-latek pływał ze znajomymi rowerem wodnym i... nie żyje

ZOBACZ ZDJĘCIA

Z nieoficjalnych informacji wynika, że w miniony czwartek (24 sierpnia) 37-letni mężczyzna wraz ze znajomymi wypożyczył rower wodny na przystani na Stawach Jana. Panowie pływali po akwenie w godzinach popołudniowych, raczyli się alkoholem. Jak twierdzą świadkowie, w pewnym momencie (w rejonie mostu) doszło do awanturym, która przerodziła się w szarpanianę. W jej trakcie 37-latek wpadł do wody. Jego towarzysze natomiast odpłynęli, odstawili rower do przystani i uciekli pozostawiając kompana w wodzie.

Dryfujące po tafli wody ciało 37-latka zauważyli przechodnie. Wszczęto alarm, a ratownicy wodni (pilnują kąpieliska do godz. 19) rozpoczęli akcję ratunkową. Wyciągnięto mężczyznę z wody. Nie stwierdzono u niego czynności życiowych, dlatego bezzwłocznie podjęto próbę reanimacji. W tym czasie na miejsce przyjechała karetka pogotowia i policja.