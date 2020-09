SZYBKI PRZEPIS na ciasto ze śliwkami i kruszonką . Jak zrobić ciasto ze śliwkami? Oto sprawdzony przepis! 3.09.20

SZYBKI PRZEPIS na pyszne ciasto ze śliwkami i kruszonką. Ten wypiek najlepiej przyrządzić latem. Wówczas na targowiskach można kupić nie dość, ze świeże śliwki, to w dodatku w atrakcyjnych cenach. W sierpniu na straganach jest największy wybór tych owoców. Przepis na ciasto ze śliwkami jest bardzo prosty do wykonania, bo śliwek nie trzeba przetwarzać, a nawet obierać.

Ciasto ze śliwkami przepis CIASTO DROŻDŻOWE ZE ŚLIWKAMI- PRZEPIS Ciasto: 600 g mąki pszennej

200 g cukru

150 g masła

40 g drożdży

1 szklanka mleka

5 żółtek

szczypta soli

olejek waniliowy (kilka kropli) Zobacz przepis wideo - Ciasto z kruszonką i śliwkami Piana: 5 białek

3 łyżki cukru pudru Kruszonka: 125 g mąki pszennej

125 g mąki krupczatki

125 g cukru pudru

125 g miękkiego masła

1,5 łyżeczki cynamonu 1 kg śliwek

Wykonanie:

Ciasto: z drożdży, 1 łyżki cukru, 1 łyżki mąki i 100 ml mleka przygotować rozczyn, odstawić do wyrośnięcia. Mleko lekko podgrzać, masło roztopić i przestudzić. Żółtka utrzeć z cukrem na puszystą masę. Mąkę przesiać, dodać wszystkie składniki i wyrabiać do połączenia się składników, pod koniec wyrabiania dodać roztopione masło i wyrobić na gładkie, lśniące ciasto. Odstawić w ciepłe miejsce do momentu podwojenia objętości.

Piana: białka ubić na sztywną pianę, pod koniec ubijania dodać cukier.

Kruszonka: do miski wsypać przesiane mąki oraz cukier puder. Dodać miękkie masło. Palcami rozetrzeć mąkę z cukrem i masłem. Zagniatać do momentu, aż da się radę ciasto zlepiać w większe kawałki. Na czas wyrastania ciasta drożdżowego wstawić kruszonkę do lodówki.

Wyrośnięte ciasto drożdżowe przełożyć do foremki wyłożonej papierem do pieczenia. Wstawić do nagrzanego do temperatury 180C piekarnika i podpiec 10 minut. Podpieczone ciasto wyjąć ostrożnie z piekarnika, ułożyć na nim śliwki (Śliwki warto układać skórką do dołu. Nie wyschną w czasie pieczenia, a ciasto nie nasiąknie ich sokiem). Przykryć pianą z białek. Na pianę z białek wyłożyć kruszonkę. Ciasto ponownie wstawić do piekarnika i piec jeszcze około 25-30 minut.

UCIERANE CIASTO ZE ŚLIWKAMI-PRZEPIS Składniki (forma 29 cm na 24 cm): 100 g brązowego cukru (może być i biały)

250 g mąki

2 łyżeczki proszku do pieczenia

150 g masła

4 jajka

3 łyżki mleka

szczypta soli Wykonanie:

Masło miksujemy z cukrem na puszystą masę. Dodajemy po jednym jajku i mleko czas miksując. Ciasto może wyglądać na zważone, ale taki własnie jego urok. Po dodaniu przesianej mąki wymieszanej z proszkiem do pieczenia i solą, powinno zmienić konsystencję, chociaż jeszcze troszkę będzie wyglądało na zważone (absolutnie się tym nie przejmujemy). Piekarnik nagrzewamy do 180 stopni. Blachę wykładamy papierem do pieczenia, smarujemy masłem, posypujemy bułką tartą i wylewamy ciasto. Wyrównujemy i na wierzchu układamy przepołowione śliwki. Pieczmy ok. 45 minut do suchego patyczka (jeśli ciasto przed upływem czasu przyrumieni się, możemy położyć na wierzchu papier i piec dalej, aż będzie dobre). Jeśli zaistnieje potrzeba, należy jeszcze chwilkę piec ciasto.

Wyjmujemy, studzimy, oprószamy cukrem pudrem.

CIASTO JOGURTOWE ZE ŚLIWKAMI Składniki:

- 300 g mąki pszennej

- 100 g cukru

- 2 łyżeczki proszku do pieczenia

- 2 duże jaja

- 2 łyżki miodu

- 1 szklanka jogurtu naturalnego (250 ml)

- 150 ml oleju

- około 1 kg śliwek

- cukier puder ( do oprószenia- opcja) Wykonanie:

- suche składniki przesiewamy do jednej miski, mieszamy ze sobą

- w drugiej miseczce rozbijamy jajka z jogurtem, olejem i miodem

- następnie łączymy zawartość obu misek, ciasto możemy wymieszać widelcem lub łyżką- ciasto powinno być dość gęste. Gotowe ciasto przelewamy do formy wyłożonej papierem do pieczenia, na wierzchu układamy wypestkowane śliwki, rozcięciem do góry. Pieczemy w temperaturze 180 stopni przez około 30-40 minut- zależy od wielkości formy i wysokości ciasta- zawsze sprawdzamy patyczkiem. Upieczone studzimy i jeśli mamy ochotę posypujemy cukrem pudrem.

