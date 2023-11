"Sztuczne słońce" powstaje we Francji - w projekcie biorą udział naukowcy z Politechniki Łódzkiej

Łódzcy naukowcy z Katedry Mikroelektroniki i Techniki Informatycznych (KMiTI) PŁ przez najbliższe sześć lat będą kontynuować współpracę z Organizacją ITER w zakresie projektowania, produkcji oraz integracji systemów diagnostycznych tokamaka ITER. Tokamak ITER będzie największym badawczym urządzeniem termojądrowym na świecie, kamieniem milowym na drodze do wykorzystania fuzji jądrowej jako bezemisyjnego źródła energii. Organizacja ITER podpisała kontrakt ramowy „Diagnostic Instrumentation and Control Activities” z konsorcjum złożonym z Politechniki Łódzkiej oraz słoweńskiej firmy Cosylab d.d. i firmy ASSYSTEM z siedzibą we Francji. Cosylab d.d. to wiodący dostawca oprogramowania dla najbardziej zaawansowanych systemów i urządzeń na świecie, m.in. takich jak reaktory termojądrowe. Firma ASSYSTEM świadczy usługi inżynieryjne i zarządzania projektami oraz dostarcza rozwiązania cyfrowe, głównie dla przemysłu jądrowego.

W ramach wieloetapowej procedury przetargowej konsorcjum pokonało licznych konkurentów z całego świata.

- Jest to kolejny kontrakt ramowy realizowany dla projektu ITER przez pracowników KMiTI w obszarze oprzyrządowania i sterowania dla systemów diagnostyki plazmy. Są to systemy elektroniczno-informatyczne niezbędne do kondycjonowania sygnałów, akwizycji i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym, dostarczania pomiarów do systemu sterowania plazmą, a także całościowego nadzorowania i monitorowania systemów diagnostycznych - podkreślają pracownicy Katedry Mikroelektroniki i Techniki Informatycznych PŁ, zaangażowani we współpracę.

Obecny kontrakt obejmuje cały cykl, od projektu wstępnego aż po przygotowanie dokumentacji produkcyjnej, produkcję i montaż systemów elektronicznych, projekt i implementację oprogramowania, testy końcowe, a także integrację opracowanych systemów z systemami centralnymi tokamaka.

Co to jest sztuczne słońce?

"Sztuczne słońce" to rodzaj reaktora termonuklearnego, który ma posłużyć jako źródło ogromnej ilości czystej energii. Nazwa pochodzi od procesów, które w nim zachodzą - bo takie same dzieją się na Słońcu. W reaktorze dokonuje się fuzji jądrowej: lżejsze jądra atomów łączą się w cięższy. Reakcji towarzyszy wydzielenie całych pokładów energii, której nadmiar można wykorzystać do przekształcenia w energię elektryczną. Aby fuzja była możliwa - potrzebne są odpowiednie warunki do osiągnięcia temperatury rzędu przynajmniej 150 milionów stopni Celsjusza. Naukowcy pracują nad powstaniem "sztucznego słońca", które ma

wykorzystywać fuzję jądrową po to, by dać ludzkości nadzieję na przetrwanie, ale też na wykonanie ogromnego technologicznego skoku w przyszłość.

Podsumowując - “sztuczne słońce” to powstający na Ziemi rodzaj reaktora termonuklearnego, zwany tokamakiem. Takich tokamaków na Ziemi jest już kilkadziesiąt, ale prawdziwe przełomy, dające nam nadzieję, że ich rozwój idzie w dobrym kierunku, w ostatnim czasie dają trzy - chiński HL-2M, koreański KSTAR i powstający na południu Francji ITER. (źródło:Komputer świat)