Szokująca kradzież w Łasku. 77-latka okradła dziewczynki!

W poniedziałek ok. godz. 17 dwie dziewczynki chcąc pobawić się w parku za Łaskim Domem Kultury położyły na ławce plecak, do którego włożyły dwa telefony i przez chwilę zajęły się zabawą. W tym czasie 77-letnia kobieta, wykorzystując ich nieuwagę, podeszła do ławki i ukradła plecak. Wszystko zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu. Jak tylko dziewczynki zorientowały się, że zostały okradzione, poinformowały swoich opiekunów, którzy zgłosili sprawę na policję.

W zatrzymaniu sprawczyni pomógł monitoring miejski, który uwiecznił kradzież i wizerunek złodziejki. Kobieta została zatrzymana na ulicy.

77-latka miała przy sobie plecak z telefonami, których wartość oszacowano na 1200 złotych. Kobieta za swoje postępowanie odpowie przed sądem, za to przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.