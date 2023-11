Szlachetna paczka wystartowała. W Łodzi potrzebne są ciepłe ubrania, pościel, sprzęt AGD a nawet wsparcie rehabilitanta

Czego najbardziej potrzeba?

Na liście potrzeb jest wszystko od butów, po bieliznę osobista, pościel, materac na łóżko, czy lodówkę. Jednak każdą historię warto rozpatrywać indywidualnie, bo w jednym domu bardziej przyda się żywność z długim terminem przydatności do spożycia jak olej, makaron, czy ryż i mąka, w innej będzie można podarować voucher do drogerii, by osoba obdarowana samodzielnie wybrała kosmetyki i środki higieniczne jakich potrzebuje. Podobnie jest z ubraniami, czy zabiegami. Rodziny w potrzebie to najczęściej ludzie, którzy poważnie chorują. Nie mają szans na pracę, pieniądze z zasiłków wystarczają na niektóre rzeczy. Wiele rodzin mówi o potrzebach w kontekście zimy: obuwie, ciepłe kurtki czy pościele, kołdry i koce. Dla niektórych marzeniem jest remont pokoju, czy choćby pomalowanie ścian w mieszkaniu, ale nie stać ich na wiaderko farby.