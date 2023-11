Szkoły do hymnu - oto, jak uczniowie i nauczyciele świętowali niepodległość ZDJĘCIA FILM

Szkoły do hymnu!

Tak łódzka młodzież świętowała w przeddzień Święta Niepodległości

W piątek 10 listopada, w przeddzień Święta Niepodległości uczniowie i nauczyciele świętowali w łódzkich szkołach. Jedną ze wspólnych tradycji jest śpiewanie hymnu. Zmobilizowani akcją ogólnopolską „Szkoła do hymnu”, punktualnie o godzinie 11.11 przerwali lekcje, stanęli na baczność i wykonali „Mazurka Dąbrowskiego”.

Tak było między innymi w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi. Elegancko ubrana, z przypiętymi biało-czerwonymi kotylionami młodzież wszystkich klas oraz nauczyciele z wyszli z sal na korytarze i razem wielkim chórem odśpiewali hymn Polski.

Na tym jednak nie poprzestali. Uczestnicy zajęć w kole carvingowym wykonali bukiety z warzyw.

Róże zostały zrobione z białej rzodkwi i buraka, a w dyni wycięto graficzny obraz orła w koronie. Stworzono z nich świąteczne dekoracje.

- Świętujemy co roku, śpiewając razem hymn, ale -jak to w szkole gastronomicznej - mamy też specjalne menu – mówi Zofia Wrześniewska, dyrektor Gastronomika.

W warsztacie szkolnym uczniowie pod okiem swoich nauczycieli ugotowali m.in. tradycyjny rosół, krem z białych warzyw, serwowany był z plasterkiem z buraka i grzanką, a na deser – rogal świętomarciński z białym makiem. Mogli ich skosztować zarówno uczniowie, jak i nauczyciele oraz goście restauracji, działającej przy szkole, którzy stołują się tutaj w dni powszednie.