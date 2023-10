Szczęśliwa "13". Rozmawiamy z Elżbietą Badurą, dyrektor łódzkiego oddziału Totalizatora Sportowego

Czy wierzy Pani w szczęście? Jak duże znaczenie w naszej kulturze mają szczęśliwe liczby i symbole? Elżbieta Badura : Wierzę, że codziennie warto pracować nad realizacją naszych marzeń i celów. A jednocześnie, gdy los się do nas uśmiecha, trzeba wykorzystać tę szansę. Szczęśliwe liczby, a nawet przesądy, są częścią naszej tradycji. To m.in. podkowa, czarny kot, czterolistna koniczyna czy piątek trzynastego. Osobiście lubię te symbole. I choć kieruję się w życiu racjonalnym podejściem, to mam świadomość ich znaczenia w naszej codzienności. Podobnie jak u wielu osób, u mnie takie znaki często wywołują uśmiech. Piątek trzynastego biorę zawsze za dobry znak, spodziewam się w tym dniu pozytywnych zmian, a jednocześnie polegam na swojej pracy i umiejętnościach.

EB: Ja zagram na pewno. Nie dlatego, że jestem przesądna, lecz dlatego, że dokładnie tego dnia przypadają moje 40. urodziny, a produkty LOTTO to idealny prezent – również dla siebie samej! Tak naprawdę jednak okazja do zagrania jest każdego dnia – w LOTTO codziennie miliony wygrywają miliony.

A jaka była najwyższa wygrana w łódzkim oddziale Totalizatora Sportowego, którym Pani kieruje?

EB: 10 maja 2019 roku w Polsce padła pierwsza główna wygrana w grze Eurojackpot, czyli ponad 193 mln zł. Miało to miejsce w powiecie piotrkowskim. Jest to zatem nasz lokalny rekord. Liczymy też, że w przyszłości łódzki oddział Totalizatora Sportowego będzie mógł poszczycić się jeszcze większą liczbą wielomilionowych wygranych, które dadzą naszym graczom mnóstwo radości.

Gdybym chciał wydać 100 zł w Totalizatorze Sportowym, to co by mi Pani zaproponowała? Zdrapki, Lotto, a może inną grę?

EB: Myślę, że warto, aby udał się Pan do punktu LOTTO – nikt nie doradzi gry lepiej niż nasi profesjonalni i życzliwi sprzedawcy. Zawsze też jest moda na Zdrapki. Zdrapki to częste wygrane oraz radość, zabawa i emocje, które są intensywniejsze i ciekawsze, gdy można je przeżywać razem. Zdrapać w nich można nawet milion złotych. Każda nowość to pełen komplet szans na wygrane. Teraz wśród październikowych debiutów znajdziemy wiele szczęśliwych symboli, jak Fortuna 7 lub Żabka Szczęścia. Zdrapki sprawdzają się, gdy szukamy pomysłu na prezent albo na wspólny czas i zabawę z bliskimi!

Czego życzy Pani naszym czytelnikom?

EB: Pozytywnego patrzenia na świat i realizacji planów. Szczęście jest blisko nas, wystarczy tylko sięgnąć ręką. Życzę też znalezienia swoich szczęśliwych liczb i wielu wygranych! Niech w najbliższy piątek trzynastka przyniesie wszystkim szczęście!