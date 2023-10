Szalony motocyklista na ul. Pabianickiej w Łodzi. Nie miał butów, kasku i prawa jazdy ZDJĘCIA Lila Sayed

Nie dość, że nie miał butów, kasku i uprawnień do kierowania, to w dodatku jadąc motocyklem słuchał głośno muzyki przez głośnik, a do kierownicy jednośladu przyczepił... piórka - takiego motocyklistę spotkali w czwartek (5 października) na ul. Pabianickiej łodzcy policjanci.