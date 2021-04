Szafy pełne ubrań trafiły do potrzebujących kobiet w Łodzi

Szafy pełne ubrań trafiły do potrzebujących kobiet

Port Łódź wspiera lokalną społeczność, a każda okazja jest dobra by pomagać.

Port Łódź w ramach prowadzonych akcji marketingowych łączy promocję oferty swoich najemców ze wsparciem dla najbardziej potrzebujących. Czas pandemii dobitnie pokazał, że wzajemna życzliwość i chęć pomocy są kluczowe, by przetrwać ten niezwykle trudny dla wszystkich okres.

Wiosenna kampania modowych kolekcji najemców stała się jednocześnie punktem wyjścia do tego by wspomóc potrzebujących. Instalacja - która powstała w centrum na potrzeby akcji marketingowej - zbudowana z szaf IKEA i wypełniona ubraniami od najemców, została przekazana do łódzkiego Funduszu Ochrony Macierzyństwa.

Fundusz obejmuje opieką głównie kobiety w ciąży oraz młode matki, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Często są to kobiety pozbawione dachu nad głową, które zaznały przemocy ze strony partnera i nie posiadają jakichkolwiek środków do życia umożliwiających utrzymanie siebie i dziecka. Organizacja zapewnia podopiecznym nie tylko wsparcie prawne i psychologiczne, ale także żywność i ubrania dla nich i dzieci. Raz w tygodniu panie mogą korzystać z magazynu FOM, gdzie otrzymują odzież i obuwie. Port Łódź przekazał Funduszowi na potrzeby organizacji tego pomieszczenia trzy szafy, wypełnione ubraniami zakupionymi od swoich najemców. Szafy pozwoliły uporządkować przestrzeń magazynu. Wcześniej rzeczy przekazywane dla podopiecznych nie miały niestety swojego miejsca. Od teraz wszystkie ubrania, które trafią do magazynu zostaną estetycznie poukładane w szafach, tworząc tym samym bardziej przyjazną atmosferę tego miejsca.