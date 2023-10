Sylwia Grzeszczak rozstała się z Marcinem Piotrowskim. Wiemy, gdzie szuka pocieszenia ZDJĘCIA

- Decyzję o rozstaniu podjęliśmy już jakiś czas temu - napisali w oświadczeniu. - Przyjaźnimy się i szanujemy się! Nadal pomagamy sobie w pracy i wychodzimy wspólnie na scenę, tak jak to miało ostatnio miejsce podczas festiwalu w Sopocie! Przeżyliśmy razem wiele szczęśliwych lat. Jesteśmy rodzicami, mamy najwspanialszy skarb w życiu. Ukochaną i najważniejszą dla nas Bognę. To dla niej chcemy być najlepszą wersją siebie.

- Dotarło do mnie, że wreszcie samodzielnie mogę podejmować decyzje. Zawsze to inni mi mówili, jak żyć, co mam zrobić, a na samym końcu byłam ja. Nigdy nie znajdowałam czasu dla siebie, nawet nie wiedziałam, jak żyję - powiedziała w wywiadzie dla „Vivy”.

- To była tak wielka samotność, że dzisiaj aż mnie to mrozi.