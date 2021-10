Sylwia Bomba pokazała się w bikini! ZDJĘCIA, WIDEO Schudła i wygląda niesamowicie! NOWE ZDJĘCIA 28.10.2021

Sylwia Bomba opublikowała kilka odważnych fotografii. Gwiazda zapozowała w bikini i pokazała jak w dobrej jest obecnie formie.

Zdjęcia w strojach kąpielowych zachwyciły internautów i zdobyły tysiące polubień. Pod jednym ze zdjęć uczestniczka "Tańca z gwiazdami" zaapelowała:

"Czas jaki dzieli te zdjęcia to jedna sekunda. To jest moje, to samo ciało, po prawej i po lewej stronie. Pracowałam na nie długo, a nadal bardzo wiele bym w nim zmieniła. Instagram jest tylko wycinkiem rzeczywistości. Nikt nie ma idealnego ciała w każdej pozie, chociaż patrząc po zdjęciach na instagramie ma się zupełnie inne odczucia.

Nie mam i nie będę miała takiego ciała jak insta fitneski ale nie będę się dołować z tego powodu i Was namawiam do tego samego. Można jednocześnie pracować nad sobą i akceptować swoje ciało takim jakim jest w każdej pozie – piszę Bomba."