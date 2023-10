Światowy Dzień Walki z Marnowaniem Jedzenia przypada w piątek 29 września. Zamiast do kosza do społecznej lodówki

Gdzie w Łodzi stoją lodówki społeczne?

Za dużo kupujemy i za dużo wyrzucamy. Wystarczy jednak podzielić się produktami spożywczymi o krótkim terminie przydatności do spożycia, nadmiarem ugotowanej zupy, ciastem z imprezy, czy kanapkami, by produkty spożywcze trafiły do potrzebujących zamiast do śmietnika.

Nasza świadomość rośnie, ale bardzo powoli. Niestety lodówki zwykle stoją puste, bo ich zawartość znika błyskawicznie. Dlatego tak ważne jest, żeby to lokalna społeczność wyrobiła w sobie nawyk oddawania nadmiaru do takiego punktu - mówi Piotr Kowalski ze Stowarzyszenia Chleba Naszego w Łodzi.

Stowarzyszenie Chleba Naszego swoją akcję rozpoczęła już cztery lata temu. Inicjatywę podpatrzyli miejscy urzędnicy i ustawili cztery miejskie lodówki. Ich napełnianiem zajmuje się również Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków. Obie organizacje przejmują produkty spożywcze ze sklepów, a także z restauracji i firm cateringowych. Ważne jest jednak, żeby to sami mieszkańcy Łodzi wyrobili w sobie nawyki dzielenia się nadmiarem jedzenia. Nawet jedna kanapka może komuś uratować życie, gdy nie ma pieniędzy na jedzenie.

Do lodówki możemy włożyć każde jedzenie, które nadaje się do zjedzenia, czyli bez oznak zepsucia. Najlepiej pakować w szklane naczynia, bo najłatwiej je porządnie umyć i dobrze się w nich przechowuje żywność. Opakowanie podpisujemy nie tylko nazwą potrawy, czy produktu, ale także datą przygotowania lub pakowania.