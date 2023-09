Światowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami w Łodzi odbył się pod hasłem "Budzimy zrozumienie"

W Miejskej Fabryce Aktywności w Łodzi spotkali się eksperci ZUS, a również przedstawiciele instytucji jak: Narodowy Fundusz Zdrowia, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności, Wojewódzki Urząd Pracy, a także organizacji pozarządowych wspierających osoby z niepełnosprawnościami jak Fundacji Aktywizacja oraz Fundacji Szansa Dla Niewidomych.

Mamy tu różne urządzenia elektroniczne oraz urządzenia wykorzystywane przez osoby niewidome w pracy, w domu, czy w edukacji - mówi Henryk Rzepka, z fundacji Szansa dla Niewidomych.

Na stoisku tej organizacji można było zobaczyć rysownicę z nakładkami oraz dodatkowymi przyrządami jak linijka lub ekierka służące do wykonywania prostych rysunków, monitor brajlowski, który można podłączyć do komputera lub telefonu i czytać informacje, kamerę pearl działającą jak szybki skaner do dokumentów oraz odtwarzacze książek marki Orion oraz aparaty telefoniczne specjalnie dostosowane dla osób z dysfunkcją wzroku. Z kolei na stoisku fundacji Aktywizacja można było założyć okulary imitujące problemy ze wzrokiem, pochodzić w nich z białą laską lub w specjalnych słuchawkach przekonać się jak słyszy osoba niedosłysząca.