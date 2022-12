Świąteczny pokój nie trwał długo. Paulina Smaszcz znów w akcji

Aby nie przeciągać, od razu przystępujemy do konkretów, które nie napawają optymizmem. Najbardziej zakochana para tego roku, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, podzielili się z internautami nagraniem ze wspólnej Wigilii. Kasia wspominała przy okazji, że w tym roku wieczerza była nieco wcześniej.

Uroczysta kolacja odbyła 23 grudnia, a wszystko po to, by dzieci Marcina Hakiela i aktorki mogły uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu u obojga rodziców. Problem jednak w tym, że na filmiku brakowało starszego syna aktorki - Adama. Nie wszystkim bywalcom sieci, data rodzinnego spotkania, która przypadła na 23 grudnia, spodobała się.

„Pani Kasiu, dziś ostatni dzień adwentu”

„Nieco wcześniej - to, co za rok w listopadzie?”

Żeby jednak zakochanym nie było zbyt cukierkowo, do akcji wkroczyła była żona telewizyjnego prezentera.

Paulina Smaszcz w radiowym wywiadzie powiedziała bez ogródek, że nadal oczekuje na przeprosiny - zwłaszcza w okresie świątecznym, który sprzyja pojednaniom.