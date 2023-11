Świąteczne menu Magdy Gessler. Ceny w łódzkiej restauracji zwalają z nóg, zobaczcie sami! Jan Hofman

Tak to już mamy, że niezależne od stanu portfela, święta muszą być na bogato. Tradycja nakazuje, by stoły się uginały, a żaden z domowników nie może wstać z krzesła z przeświadczeniem, że zjadłby jeszcze co nieco. A prawdą jest też to, że coraz częściej korzystamy z kulinarnych ofert celebryów. A przecież święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami.