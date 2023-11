Surowa kara za awanturę po meczu piłkarzy Widzewa i Zagłębia Lubin. Było jak w MMA

Marek Hanousek, piłkarz drużyny z al. Piłsudskiego tak opisał sytuację: - Odnośnie tego, co działo się po meczu, to na początku nic nie widziałem. Potem zobaczyłem, że Jordi leży na ziemi z bramkarzem. Sędzia będzie musiał podjąć decyzję w tej sprawie. Wydaje mi się, że bramkarz Zagłębia był zdenerwowany tą sytuacją i nie wytrzymał.

Obserwatorzy meczu mówili, że między tą dwójką rozgorączkowanych piłkarzy miało dojść do bójki w korytarzu budynku klubowego, a gdy dołączyli do nich pozostali schodzący do szatni zawodnicy, powstała olbrzymia awantura. Zła atmosfera przeniosła się do tunelu, gdzie doszło do przepychanek. Później zrobiło się nerwowo przed szatniami. Olbrzymie zamieszanie widać było a filmach zamieszczonych na portalu X. Sytuacja w klubowym budynku była mało ciekawa. Obserwatorzy meczu mówili, że doszło nawet do regularnej bójki w korytarzu budynku klubowego.