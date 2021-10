Sukces. Piosenkarka Doda sprzedała swoje ciało w... pół minuty. NOWE ZDJĘCIA 29.10.2021

Doda postanowiła wirtualnie sprzedać własne ciało. Artystka zeskanowała jego fragmenty techniką 3D. Nikt nie spodziewał się tak błyskawicznej reakcji! Początkowo do sprzedaży trafiło 30 kawałków "części ciała" piosenkarki, a każdy z nich można było nabyć w cenie 200 dolarów. Cena ma jednak rosnąć, ponieważ każdy z kawałków będzie zupełnie unikalny. W sumie ma pojawić się ich aż 400 podaje pomponik. Fani nie spodziewali się, w jakim tempie zakończy się sprzedaż. Chociaż początkowo byli sceptycznie nastawieni do pomysłu Królowej, to szybko przekonali się, że gwiazda dobrze wie, co robi. Okazało się, że "ciało" Dody wyprzedało się... w zaledwie pół minuty. Takiego rekordu nikt się nie spodziewał!ZOBACZ NOWE ZDJĘCIA - KLIKNIJ DALEJ