Studniówka XLVII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi - to już ostatnia w tym roku ZDJĘCIA

Studniówka XLVII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi

W piątek 24 lutego br., swoją studniówkę mieli tegoroczni uczniowie ostatnich klas XLVII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Czernika w Łodzi. Na miejsce swojego balu wybrali Biały Pałac w Niesięcinie. To była już ostatnia studniówka łódzkich maturzystów w tym sezonie. Do pierwszego egzaminu maturalnego pozostało już tylko 68 dni.

Bawili się uczniowie sześciu klas

W tym roku XLVII Liceum Ogólnokształcące ukończą uczniowie sześciu klas: biologiczno-chemicznej, informatycznej z robotyką, geograficznej z WOS-em, humanistycznej oraz dwóch klas sportowych: siatkarze, siatkarki, piłkarze nożni oraz strzelcy. Na studniówkę chętni mogli zaprosić osoby towarzyszące.

Polonez na 24 pary

Do poloneza stanęły 24 pary maturzystów. To nie wszyscy, ale ci, którzy chcieli i mieli czas na przygotowania i liczne próby. A trwały one od listopada pod okiem dyrektora szkoły. To on wybrał muzykę oraz jest autorem choreografii.