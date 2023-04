Studenci na start. 40 jubileuszowy konkurs im. Strzemińskiego w Łodzi. Finał konkursu i wernisaż prac w piątek

Konkurs im. Władysława Strzemińskiego – Sztuki Piękne to najstarsze i najbardziej prestiżowe przedsięwzięcie artystyczne Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Odbywa się nieprzerwanie od 1983 roku. Jego pomysłodawcą i wieloletnim kuratorem był prof. Andrzej Gieraga (malarz, grafik, wykładowca ASP w Łodzi). W tym roku na czele jury stanął Dariusz Leśnikowski, dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi.

W tym roku zgłosiło się bardzo wiele osób, przyznano też bardzo wiele nagród. Konkurs stał na bardzo wysokim poziomie. Nie tylko z uwagi na ilość zgłoszonych prac, ale ich jakość. Prace są bardzo różnorodne, ale z wyborem tej najlepszej nie mieliśmy problemów - mówi Dariusz Leśnikowski.

Do tegorocznej edycji wpłynęło 170 prac od 103 studentów artystów, którzy podjęli się realizacji w ramach takich dyscyplin jak malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika warsztatowa, fotografia artystyczna, tkanina unikatowa. Konkurs jest skierowany do studentów od trzeciego roku studiów wzwyż. Studenci II roku, którzy chcą przystąpić do konkursu muszą mieć rekomendację profesora ASP. Przyznano trzy główne nagrody (Grand Prix, pierwsza i druga nagroda) oraz dziesięć wyróżnień, żeby uhonorować wszystkich którzy zostali w tym konkursie zauważeni. Artyści biorący udział w konkursie prezentowali zaskakująco dużo różnych postaw: były opowieści uniwersalne, a także bardzo osobiste.