Strefa Płatnego Parkowania w Pabianicach będzie darmowa?

Jest szansa, że do końca przyszłego roku w Pabianicach będzie można parkować za darmo. Taką propozycję chce przedstawić radnym prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz. Zrobi to 3 września podczas sesji Rady Miejskiej.

- Zaproponuje radnym projekt uchwały dotyczącej zawieszenia strefy płatnego parkowania. Powodem jest remont ul. Zamkowej w ramach projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” - mówi Aneta Klimek, rzecznik prezydenta.

Strefa byłaby darmowa jeszcze miesiąc po zakończeniu inwestycji, które planuje się na koniec grudnia 2021 r.

W Pabianicach SPP obejmuje ulice: Zamkową, ulicę Waryńskiego do ul. Skłodowskiej, ul. Pułaskiego do ul. św. Rocha, ul. Kościuszki do ul. Moniuszki, Okulickiego.

Za pierwsze 30 minut postoju w SPP w Pabianicach trzeba zapłacić 1 zł. Za pierwsze 60 min. 2 zł, a za drugie i kolejne 60 min. też 2 zł. Opłata za cały dzień parkowania to 10 zł, a za tydzień 35 zł.