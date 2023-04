Statystyczny senior ma trzy choroby. Co ósmy przyjmuje codziennie 10 tabletek lub więcej

- Wśród dużych miast w Polsce jeśli chodzi o długość życia Łódź jest na dole tabeli – mówi prof. Tomasz Kostka. - Najdłużej żyją mieszkańcy najbogatszych i najlepiej wykształconych miast, Warszawy i Krakowa. - Łódź była miastem robotniczym, które dopiero powoli staje się ośrodkiem akademickim. Odsetek osób z wyższym wykształceniem jest mniejszy, a możliwości finansowe gorsze. A to one przekładają się na długość życia. Najlepiej na Sardynii i w Japonii W Europie najlepiej żyje się na południu, w niektórych regionach Morza Śródziemnego, w Hiszpanii i we Włoszech. Najdłużej żyją mieszkańcy niektórych regionów Sardynii. To efekt właściwego dla południa stylu życia, dieta śródziemnomorska, dużo ruchu na powietrzu i mało stresu. Poza Europą najdłużej żyją mieszkańcy Okinawy w Japonii. - Jest tu ciepły klimat, a co za tym idzie mniej infekcji. Osoby starsze umierają najczęściej z powodu infekcji, które się nakładają na inne choroby – tłumaczy profesor Kostka. Różnice między Europą post komunistyczną i zachodnią widać wyraźniej gdy porównujemy długość życia pełnosprawnego `- samodzielne, bez bólu i cierpienia.

Jest coraz więcej seniorów i będzie ich jeszcze więcej

Jeszcze w 1990 r. osoby w wieku 60 i więcej lat stanowiły 15 proc. ogółu populacji), a w końcu 2020 r. już - 25,6%i. Prawdopodobnie do 2030 r. osoby w wieku 60 plus będą stanowiły około 38% ogółu ludności Polski. W najbliższych latach czeka nas głównie wzrost liczby seniorów w wieku 75–84 lata, natomiast dopiero w okresie od 2030 r. do 2040 r. będzie zwiększać się liczba najstarszych seniorów, w wieku 85 i więcej lat.

- Szacuje się, że 30% populacji w wieku 65 i więcej lat wymaga opieki geriatrycznej, a każdy specjalista geriatrii może mieć pod opieką 700 podopiecznych – wyjaśnia prof. Tomasz Kostka.

To możemy powiedzieć o seniorach na podstawie PolSenior2:

* Zdrowe starzenie. Postrzegane jest jako brak chorób lub życie tylko z jedną chorobą - dotyczy tylko 11 proc. badanej populacji

* Statystyczny senior ma 3 choroby. Więcej niż połowa badanych przyjmuje 5 leków dziennie, a co ósmy 10 leków i więcej, zarówno zlecone przez lekarza, jak i stosowane w samoleczeniu.

· Witamina D 3. Niedobór witaminy D3 ma połowa badanej populacji. Co 10 badany ma ciężki niedobór, a optymalny poziomi tylko 13 proc. populacji. Równocześnie 12 proc. ankietowanych przyjmuje codziennie witaminę D3.

· Szczepienia. Tylko 17,8 proc. seniorów szczepi się na grypę, z czego 7,8 proc. robi to nieregularnie (dla porównania w Holandii zaszczepionych jest ok. 80 proc. seniorów).

·Brak sił. Aż 16 proc. seniorów uczestniczących w badaniu ma zespół słabości czyli zmniejszenie masy mięśniowej i siły mięśniowej. 42 proc. populacji, częściej kobiety niż mężczyźni, odczuwa osłabienie siły nóg. W ciągu ostatniego roku urazu doznało 16 proc. badanych, a co drugi z nich więcej niż raz.

* Ból w chorobie. Chorobom w starości często towarzyszy ból. Skarży się na niego 52 proc. kobiet i 41 proc. mężczyzn. Najczęściej to ból krzyża, nóg i kolan. Aż 3 na 4 kobiety odczuwają go więcej niż w jednej okolicy, a 2 na 3 mężczyzn średnio w 3 miejscach.

* Nieprawidłowe widzenie dotyczy 40 proc. badanych. 23 proc. ma zaćmę z czego większość zoperowała co najmniej jedno oko. Zaburzenia słuchu ma co 10 senior.

* nieprzespane noce. Zła jakość snu to zmora 51 proc. badanych kobiet i 37 proc. mężczyzn. U panów najczęstszą przyczyną wybudzania jest konieczność skorzystania z toalety.

* Im więcej lat tym większy brzuszek. Na otyłość choruje 42 proc. seniorek i 33 proc. seniorów. Nadwagę ma odpowiednio 34 i 45 proc. badanych. Jedną z konsekwencji otyłości jest cukrzyca – rozpoznano ją u 20 proc. kobiet i 24 proc. mężczyzn oraz wysoki poziom cholesterolu, który ma 82 proc. kobiet i 74 proc. mężczyzn.

* Sztuczne uzębienie. Aż 30 proc. badanych nie ma ani jednego własnego zęba.

* Czas wolny. Aż 95 proc. seniorów spędza go oglądając telewizję i filmy na dvd. Tylko 12 proc. działa w wolontariacie. 12 proc. kobiet i 6 proc. mężczyzn uczestniczy w pielgrzymkach. Aż 36 proc. seniorów i 29 proc. seniorek uprawia działkę.

* Wykluczeni cyfrowo. Aż 57 proc. seniorów nie korzysta z internetu.

* Pracę zawodową głównie po to, aby zwiększyć swoje dochody chciałoby podjąć 33 proc. ankietowanych w wieku 60-64 lat, 26 proc. w wieku 65-69 lat i 16 proc. w wieku 70-74.

* Jakość życia. 60 proc. ankietowanych oceniło ją jako dobrą, 12 proc. jako bardzo dobrą, a tylko 3 proc. jako złą lub bardzo złą.