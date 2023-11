Stare zdjęcia Łodzi. Łódź w latach sześćdziesiątych XX wieku

Pochód 1 maja 1966 roku ulicami Łodzi. Pracownicy PKS przygotowali makietę statku Łódź. O ile w roku 1960 w Łodzi mieszkało 709 tys. osób, to już 10 lat później już 762 tys. (a dziś w Łodzi mieszka tyle osób, co w 1964 roku, czyli ok. 730 tys.). Powstawać zaczęły wówczas m.in. Dąbrowa, Karolew, Teofilów, a osiedla miały zaspokajać wszelkie potrzeby mieszkańców, dlatego obok bloków budowano pawilony handlowe przychodnie zdrowia, szkoły. Na początku dekady, w 1960 roku Łódź odzyskała zniszczony w czasie wojny pomnik Tadeusza Kościuszki - po dziś dzień symbol miasta.Zobacz zdjęcia Łodzi na kolejnych slajdach

fot. Archiwum Państwowe w Łodzi