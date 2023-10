Stanisław Syguła: Kibice piłkarskiej drużyny ŁKS są już wściekli!

Kiedy ostatni raz rozmawialiśmy o piłkarskiej drużynie ŁKS, był pan pełen optymizmu. Minęło kilka tygodni i...

I ŁKS wylądował na ostatnim miejscu w tabeli ekstraklasy, dlatego optymizm prysł niczym bańka mydlana. Oczywiście to jest tylko sport i nie zawsze można wyłącznie wygrywać, ale niezmiennie ważna jest walka, zaangażowanie, poważne traktowane kibiców, dawanie z siebie maksimum na boisku. A tego po prostu w tym sezonie w ŁKS brakuje. Kibice są już wściekli i wcale się im nie dziwię. Ile razy można wychodzić ze stadionu z poczuciem ogromnego zawodu, czy wręcz upokorzenia. Sympatycy klubu z al. Unii przecież płacą za bilety i dlatego mają prawo oczekiwać pewnej jakości, bo przecież piłkarze walczą w ekstraklasie. Niestety, ta drużyna zaczyna systematycznie burzyć to, co w ostatnim czasie z mozołem tworzono w klubie przy al. Unii.

Jakie pan widzi rozwiązanie?

Kim dokładnie?

Wszystkimi, trenerem, piłkarzami i oczywiście dyrektorem sportowym. Pamiętam, jak ten ostatni, jakiś czas temu krytykował swojego poprzednika. Może teraz warto, aby stanął przed lustrem, spojrzał sobie głęboko w oczy i zrobił rachunek zawodowego sumienia. Wszyscy widzimy, że jest źle, bardzo źle i ktoś do tego doprowadził. Zespół z meczu na mecz prezentuje się coraz gorzej i nie wolno nad tym przechodzić do porządku dziennego. Sytuacja robi się niebezpieczna i wymaga natychmiastowych, rzekłbym nawet, radykalnych działań.

Nowy trener będzie panaceum na całe zło?

Co zatem dokładnie powinien zrobić właściciel drużyny?

Nie chcę wchodzić w jego kompetencje, bo to przecież on utrzymuje futbolowy interes i ostateczne decyzje należą do niego. Jedno jest pewne. Nie może być tak, że w ŁKS obowiązuje stare, jeszcze peerelowskie powiedzonko: „Czy się stoi, czy się leży, ileś tym tysięcy złotych się należy”. Ja się nie godzę na takie traktowanie obowiązków przez piłkarzy ŁKS. Czas to towarzystwo pogonić do solidnej pracy!