Srebrny medal mistrzostw świata w psich zaprzęgach zawodnika z Gałkowa Małego!

Zawody składały się z trzech etapów, a trasy położone były na wysokości blisko 900 m. n.p.m. w Rudawach. W zawodach wystartował Bartłomiej Sobecki, ze swoimi psami siberian husky z Gałkowa Małego, którzy rywalizowali w dwóch kategoriach: bikejoring z dwoma psami oraz canicross.

Oprócz górzystej 6 km trasy, sporym utrudnieniem były warunki jakie panowały na trasach, sporo błota, którego z każdym dniem przybywało przez obfite opady deszczu i śniegu. Pomimo, tych trudności ekipa „ines husky team” spisała się na medal! W konkurencji canicorss czyli bieg z psem Bartłomiej Sobecki z „Marleyem” zdobyli srebrny medal, a na rowerze z psami „Dastim” i „Rastą” wywalczyli piąte miejsce.

- Nasz start to tak naprawdę debiut, bo po raz pierwszy na zawodach wystartowałem na rowerze z dwoma psami, pomimo że od lat w ten sposób trenujemy na terenach gminy Koluszki, to w zawodach nie było nam dane sprawdzić się w tej konkurencji. Piąte miejsce cieszy, ale pozostaje mały niedosyt, bo podczas drugiego i trzeciego etapu, zaliczyliśmy wywrotki tracąc cenne sekundy – mówi Bartłomiej Sobecki dodając – drugi start to debiut naszego półtorarocznego psa w zawodach, tym bardziej cieszy zdobyty medal.