Sprawdziany szkolne, które rozśmieszą Cię do łez. Szczególnie ciekawe są komentarze nauczycieli! Nowe ZDJĘCIA! 14.11.2023

Uczniowie piszą sprawdziany, nauczyciele je komentują

Bardzo często, szczególnie wśród uczniów , pojawią się głosy, że sprawdziany i ocenianie nie są wcale potrzebne. I oczywiście są szkoły, w których nie ma tradycyjnych klasówek i ocen. Ale jednak jasno trzeba sobie powiedzieć, że sprawdzian to ważny element procesu uczenia się. Przede wszystkim uczeń może się przekonać, w jakim stopniu przyswoił wiedzę, co jest istotne m.in. z punktu widzenia motywacji. Zobacz ZDJĘCIA ze sprawdzianów

Ważne jest również to, że uczeń, który szykuje się do sprawdzianu, przygotowuje się, efektywnie zdobywa wiedzę.

Ale trzeba sobie też jasno powiedzieć, że są klasówki i sprawdziany, na które uczniowie przychodzą kompletnie nieprzygotowani bez jakiejkolwiek wiedzy.

I takie sprawdziany stają się z kolei hitem w przestrzeni internetowej. Nauczyciele, ale i sami uczniowie fotografują takie szkolne perełki i wrzucają je do sieci. Wybraliśmy dla Was te najciekawsze klasówki. Zobaczcie, jakie komentarze do ocen piszą nauczyciele. Pomysły uczniów, którzy tym razem nie byli specjalnie przygotowani do sprawdzianu też zaskakują!