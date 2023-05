Sporty walki. W Łodzi. Szykują się emocje na Gali Fame MMA 18. Ile kosztuje PPV?

Naprzeciwko siebie w oktagonie staną między innymi Maksymilian „Wiewór” Wiewiórka i Arkadiusz Tańcula. Będzie to pojedynek o mistrzowski pas w kategorii wagowej 84 kg, a „Wiewór” ma szansę stać się pierwszym w historii federacji zawodnikiem, który będzie w posiadaniu dwóch pasów.

Kibice zobaczą również bokserkę Ewę „Kleo” Brodnicką, pięściarza Kamila „Zadymę” Gromadzkiego, czy zawodnika MMA Michała „Wampira” Pasternaka. Dla wymienionej trójki będzie to debiut w federacji Fame MMA, a dla „Zadymy” pierwsza walka we freak fightach. Rywalem pięściarza będzie wcześniejszy pogromca „Wiewióra”, czyli Kwieciński. „Kleo” za to, po nieudanym debiucie na gali High League, gdzie przegrała z Anielą „Lil Masit” Bogusz, zmierzy się z Martą „LinkiMaster” Linkiewicz. Dziewczyny zawalczą w formule MMA.