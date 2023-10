Sponsorzy siatkarek ŁKS Commercecon tworzą mistrzowskie połączenie. To jest siła kobiet ZDJĘCIA I WIDEO

– Siła kobiet i docenianie kobiet w biznesie to jest coś, co marka Immergas ma w swoim DNA - dodała – mówi Magdalena Oskiera, dyrektor marketingu Immergas Polska. – Na stanowiskach kierowniczych i liderskich widać coraz więcej kobiet. To też jest powód, dla którego tutaj jesteśmy. Firma, która może się kojarzyć z bardzo techniczną dyscypliną, niekoniecznie kojarzy się z kobiecością. My budujemy naszą strategię na naszym odbiorcy, a z badań wynika, że coraz częściej są to kobietyW sponsoringu znajdujemy narzędzie budowania marki.

– Za nami już pięć wspólnych sezonów, za chwilę przed nami kolejny – podkreśla Karolina Szczerbicka, Marketing Manager VESBO Poland. - Jest nam niezmiernie miło i z przyjemnością to czynimy, ponieważ sponsoring jest dla nas czymś więcej. Jest wartością dodaną do naszej działalności i strategii firmy. Świadomość marki VESBO Poland budujemy na sponsoringu, na dobrej jakości i niezawodności. Dokładnie takie są nasze siatkarki – niezawodne i niesamowite. Nasi klienci przyjeżdżają z chęcią z całej Polski, aby wspólnie kibicować. Są to ogromne emocje. Nie wyobrażamy sobie naszej działalności i strategii bez sponsoringu.