Sonia Bohosiewicz pokazała to i owo. Tym razem bez retuszu. PRYWATNE ZDJĘCIA

Celebrytka robi jednak co może, żeby zjednać sobie sympatię widzów, wykorzystując do tego Instagram, gdzie obserwuje ją ponad 350 tysięcy internautów.

Teraz zameldowała, a właściwie pokazała, na Instastories serię filmów, w których zaprezentowała swoje pośladki bez użycia upiększających filtrów. Fani mogli zobaczyć ujęcia, na których widoczne są „niedoskonałości” jej ciała.

- Wypowiadam cellulitowi wojnę - powiedziała do obserwatorów. - W odpowiednim świetle jest naprawdę dobrze, ale wystarczy, żeby światło padło pod innym kątem i jest, hm...

