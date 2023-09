Smutne wieści dla Anny Muchy i Karola Strasburgera. Co się wydarzyło?

Pod koniec sierpnia ruszyły zdjęcia do piątej części kultowego filmu. Ekipa z zapałem pracuje na planie filmu "Baby boom, czyli kogel mogel 5". Premiera filmu zapowiedziana jest na początek 2024 roku.

Na pewno wielu fanów tego filmu zmartwiła niedawna informacja, że w kolejnej odsłonie komedii nie zobaczymy już Ewy Kasprzyk. Ta wiadomość nie wszystkim fanom przypadła do gustu. Teraz pojawiły się wieści, że na planie zabraknie też Anny Muchy i Karola Strasburgera. Powodem tej decyzji jest to, że wątek z ich postaciami został usunięty ze scenariusza.

Wątek Ani Muchy był związany z postacią Nikodema Rozbickiego, a on będzie bohaterem drugoplanowym" - zdradzono.