Śmierć w mieszkaniu na Widzewie. Zmartwieni sąsiedzi wezwali służby. Starsza pani od dawna nie żyła...

Po godz. 20 na miejsce przyjechali strażacy. Ponieważ drzwi wejściowe do mieszkania 83-latki były zamknięte od środka, ratownicy dostali się do środka przez okno balkonowe. Gdy za pomocą podnośnika weszli na balkon, wiedzieli, że można spodziewać się najgorszego. Tam też czuć był nieprzyjemny odór. Nie mylili się. Po wejściu do lokalu widok był makabryczny. 83-letnia gospodyni leżała martwa na podłodze. Odstąpiono od przeprowadzenia reanimacji. Stan ciała wskazywał, że kobieta od dawna nie żyła...