Ślub Krzysztofa Skiby i Karoliny Kępińskiej coraz bliżej. Ceremonia niebawem odbędzie się w Łodzi

58-letni Krzysztof Skiba, lider zespołu Big Cyc, jest zakochany po uszy. Jego wybranka to młodsza o 26 lat Karolina Kępińska, łodzianka. To dla nie przeprowadził się do naszego regionu. Para przygotowuje się do ślubu, który odbędzie się latem w Łodzi. ZOBACZ GORĄCE ZDJĘCIA KAROLINY