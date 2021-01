Śliczna zgrabna i nagusieńka w pościeli. Edyta Pazura i kusząca fotka. ZDJĘCIE zrobił jej mąż 26.01.21

Edyta Pazura wiek

Wygląda na to, że miłość między nimi wciąż kwitnie. Para obecnie przebywa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, o czym poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych. Tymczasem Cezary Pazura pochwalił się zdjęciem żony, do którego pozowała całkiem nago. Aktora jest w pościeli, a swoje wdzięki zakrywa jedynie nogami. Do fotografii dodał romantyczne hasztagi takie jak: „Moja miłość", „Kobieta mojego życia", „Cudowny czas" i napisał w żartach: „Ona mi zdjęcie, to ja też jej zdjęcie... „i tak się nakręca spirala nienawiści".

Edyta Pazura ZDJĘCIA

Edyta Pazura nie rozstaje się z aparatem - podaje Plejada. Na tym zdjęciu również z nim pozuje. Wygląda na to, że została sfotografowana, podczas próby zrobienia fotki swojemu mężowi. Bawiła się przy tym doskonale.

Edyta Pazura i Cezary Pazura

Ale ma Pan szczęście. Mądra i do tego taka piękna żona - czytamy w komentarzach. Czekam na odpowiedź Edyty, oby zdjęcie było w podobnym tonie napisała jedna z internautek.