Śliczna Izabella Krzan pokazała bardzo dużo! Sexy nogi i płaski brzuch. Kobiety zazdroszczą, mężczyźni wzdychają. ZDJĘCIA 22.04.2021

Izabella Krzan ponownie rozpaliła internautów swoimi zdjęciami. Szczególnie jedno z nich przypadło do gustu ogromnej rzeszy fanów.Izabella Krzan to była miss, ostatnio prezenterka w wielu programach rozrywkowych TVP. Modelka wykorzystuje swoje pięć minut na antenie i pojawia się w coraz to nowszych produkcjach telewizji publicznej. Ostatnio Izabella Krzan pochwaliła się zdjęciami ze swoich ostatnich wakacji. Pozuje na nich w kostiumie kąpielowym. Szczególnie jedno zdjęcie momentalnie zebrało falę pozytywnych komentarzy. Na swoim Instagramie Izabella Krzan umieściła mnóstwo gorących zdjęć, na jednym jest nawet topless. Jedno trzeba oddać modelce, ma imponującą sylwetkę. Izabella Krzan ma bardzo dużo wspólnego ze sportem. W przeszłości grała w drużynie siatkarskiej na pozycji ataku. Największym jej sportowym sukcesem było zajęcie trzeciego miejsca na mistrzostwach Polski juniorów.ZOBACZ ZDJĘCIA IZABELLI KRZAN - KLIKNIJ DALEJ