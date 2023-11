Śląsk Wrocław ŁKS Łódź na żywo. Zapraszamy na relację Śląsk ŁKS. Czy łodzianie są w stanie przeciwstawić się liderowi?

Śląsk ŁKS na żywo

Wynik meczu Śląsk ŁKS 1:0

30 min. Janczukowicz strzelał z dystansu, ale uderzenie było zablokowane

27 min. Petkov brutalnie potraktował Janczukowicza

24 min. Rajd Ramireza zatrzymany przez Matsenkę

21 min. Śląsk szybko zdobywa teren i ich ataki są groźniejsze

18 min. Śląsk zwolnił tempo, ŁKS rozgrywa piłkę, ale nie zagraża bramce gospodarzy.

12 min. GOL: Róg dla Śląska. Zamieszanie pod bramką ŁKS. Strzelał Petkov, póżniej Matsenko z 5 metra. Strzał broni Arndt, piłka uderza jednak w słupek bramki ŁKS, a Exposito popisał się celną dobitką

11 min. Janczukowicz ucierpiał w ostrym starciu

8 min. Śląsk dokładnie i cierpliwie buduje akcje

5 min. Ostre zagranie piłkarza Śląska nadawało się na żółtą kartkę

4 min. Na trybunach około 20 tys. widzów

4 min. Janczukowicz faulował rywala.

3 min. Piłkarze ŁKS próbuje grać agresywnie, ale gospodarze atakują

2 min. Mokrzycki stracił piłkę, gdy możliwa była kontra ŁKS

1 min. Pierwszy gwizdek sędziego. Gramy!

Piłkarze już na boisku za chwilę zaczynamy. Sędzią głównym jest Bartosz Frankowski (Toruń).

Trzy minuty do meczu: Kibice ŁKS wierzą, że Rycerze Wiosny wreszcie przywiozą punkty z wyjazdu. Do tej pory bilans wyjazdów to 0 zwycięstw, 0 remisów, 7 porażek. Bramki 2-15.