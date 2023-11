Śląsk Wrocław ŁKS Łódź na żywo. Piłkarze ŁKS byli blisko remisu, ale stracili gola w ostatniej sekundzie

Śląsk ŁKS na żywo

Wynik meczu Śląsk ŁKS 2:1

Koniec meczu. Piłkarze ŁKS są załamani. Byli blisko wywalczenie pierwszego punktu na przełamanie, ale stracili gola w ostatniej sekundzie meczu. W grze ŁKS widać światełko w tunel, ale brakuje szczęścia i punktów.

90+5 min. GOL. Samiec Talar strzelił zwycięskiego gola. Dośrodkowanie z lewej strony zamknął celnym strzałem były widzewiak. Fatalne błędy obrońców ŁKS, którzy nie przecięli tej akcji

90+5 min. Urazu doznał Nacho

90+3 min. Exposito zamiast strzelać podał piłkę Arndtowi

90+1 min. Zmiana w ŁKS. Za Ramireza wszedł Śliwa

90 min. Sędzia przedłużył mecz o 5 minut

89 min. Zmiana w drużynie Śląska. Szwedzik zmiena Leivę

88 min. Zmiana w ŁKS. Hoti za Janczukowicza

87 min. Strzelał Janczukowicz, ale nie trafił. ŁKS gra o zwycięstwo

85 min. Rzuchowski ukarany żółtą kartką

83 min. Ełkaesiacy walczą, jak lwy.

82 min. Dwie zmiany w drużynie gospodarzy. Zahore za Macenkę, Rzuchowski za Olsena

78 min. GOL DLA ŁKS. Jurić strzelcem wyrównującego gola. Ramirez podał do Dankowskiego, ten zagrał wzdłuż bramki gospodarzy, a Jurić z dwóch metrów wpakował piłkę do siatki.

75 min. Po dośrodkowaniu Jurić główkował, ale nie trafił w bramkę. Kolejna akcja łodzian nie zakończona strzałem w bramkę

75 min. Mokrzycki strzelał, ale piłka została zablokowana. ŁKS wywalczył róg

74 min. Zmiana w ŁKS. Szeliga za Tutyskinasa

74 min. Wstrzelona piłka w pole karne, nic gospodarze nie osiągnęli

73 min. Róg dla gospodarzy. Nacho wybił piłkę poza boisko. Kolejny róg

72 min. Po strzale Expostito piłka odbita przez obrońców ŁKS.

71 min. Niedokładnie zagrywa Tutyskinas. Rezerwowi piłkarze ŁKS rozgrzewają się. Kto wejdzie i kiedy?

69 min. Gwizdy na trybunach. Kibice mają zastrzeżenia do pracy sędziego

67 min. Dwie zmiany w drużynie Śląska, Wchodzą: Samiec-Talar i Borthwick-Jackson, schodzą Burak-Ince i Schwarz

65 min. Piotr Stokowiec dyskutuje z sędzią technicznym

59 min. Róg dla ŁKS. Olsen fauluje Dankowskiego

59 min. Groźny strzał Ramireza, ale Leszczyński końcami palców broni

56 min. Dwóch zawodników Śląska leży na boisku. Marciniak ukarany żółtą kartką

54 min. Wzmaga się doping dla gospodarzy

50 min. Jurić strzelał głową, ale niecelnie

47 min. Tutyskinas przewrócony na boisku. Wolny dla ŁKS

46 min. Druga połowa rozpoczęta. ŁKS bez zmian.

Koniec pierwszej połowy. Jedna okazja gospodarzy została wykorzystana. ŁKS gra mało odważnie. Może jednak w drugiej połowie uda się odwrócić losy meczu.

45 min. Pierwsza połowa będzie przedłużona o minutę

43 min. Piłka uderzona przez Olsena minęła o kilkanaście centymetrów bramkę ŁKS. Jest róg dla Śląska. Łodzianie wybili piłkę

42 min. Louveau ukarany żółtą kartką po faulu na Matsence

40 min. Głowacki strzela, ale trafia w nogi obrońców Śląska

38 min. ŁKS w polu karnym gospodarzy, ale bramkarz Śląska piąstkuje piłkę

35 min. Znów uderzenie Janczukowicza, piłka przeleciała nad poprzeczką bramki Śląska

33 min. Wolny dla gospodarzy, piłka wybita przez ełkaesiaków

30 min. Janczukowicz strzelał z dystansu, ale uderzenie było zablokowane

27 min. Petkov brutalnie potraktował Janczukowicza

24 min. Rajd Ramireza zatrzymany przez Matsenkę

21 min. Śląsk szybko zdobywa teren i ich ataki są groźniejsze

18 min. Śląsk zwolnił tempo, ŁKS rozgrywa piłkę, ale nie zagraża bramce gospodarzy.

12 min. GOL: Róg dla Śląska. Zamieszanie pod bramką ŁKS. Strzelał Petkov, póżniej Matsenko z 5 metra. Strzał broni Arndt, piłka uderza jednak w słupek bramki ŁKS, a Exposito popisał się celną dobitką

11 min. Janczukowicz ucierpiał w ostrym starciu

8 min. Śląsk dokładnie i cierpliwie buduje akcje

5 min. Ostre zagranie piłkarza Śląska nadawało się na żółtą kartkę

4 min. Na trybunach około 20 tys. widzów

4 min. Janczukowicz faulował rywala.

3 min. Piłkarze ŁKS próbuje grać agresywnie, ale gospodarze atakują

2 min. Mokrzycki stracił piłkę, gdy możliwa była kontra ŁKS

1 min. Pierwszy gwizdek sędziego. Gramy!

Piłkarze już na boisku za chwilę zaczynamy. Sędzią głównym jest Bartosz Frankowski (Toruń).

Trzy minuty do meczu: Kibice ŁKS wierzą, że Rycerze Wiosny wreszcie przywiozą punkty z wyjazdu. Do tej pory bilans wyjazdów to 0 zwycięstw, 0 remisów, 7 porażek. Bramki 2-15.