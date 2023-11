Śląsk Wrocław - ŁKS. Czy Patryk Klimala zagra w niedzielę przeciwko ŁKS?

Negocjacje były możliwe, bowiem piłkarz rozwiązał kontrakt (miał obowiązywać do roku 2026) z Hapoel Beer Szewa, co oficjalnie potwierdził w mediach społecznościowych klub z Izraela.

Klimala już od pewnego czasu trenuje indywidualnie na obiektach Śląska Wrocław. Z powodu zaostrzenia konfliktu zbrojnego pomiędzy Izraelem i Palestyną rozgrywki ligowe w Izraelu zostały zawieszone. Polski napastnik wrócił w rodzinne strony i uzyskał zgodę od Śląska Wrocław na korzystanie z klubowych obiektów treningowych.

25-letni piłkarz porozumiał się ze Śląskiem Wrocław, ale oficjalny kontrakt jeszcze nie został podpisany. Wszystko wskazuje na to, że w dopiero w poniedziałek zostanie oficjalnie ogłoszony nowym zawodnikiem zielono-biało-czerwonych.

Nawet gdyby to stało się dziś, to i ta nie mógłby zagrać przeciwko ŁKS, ponieważ może zostać zgłoszony do rozgrywek ekstraklasy dopiero w rundzie wiosennej, bowiem to on rozwiązał umowę, a nie klub.

Klimata występował dotąd w takich drużynach jak New York Red Bulls, Celtic Glasgow, Hapoel Beer Szewa czy Jagiellonia Białystok. W poprzednim sezonie w 15 spotkaniach zanotował 3 gole i asystę.