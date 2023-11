Śląsk Wrocław - ŁKS 2:1. Łodzianie zaspali, a lider walczył do końca

W 29 minucie spotkania w doskonałej sytuacji znalazł się Jurić. Ełkaesiak wpadł w pole karne, ale zbyt długo składał się do strzału i Paluszek wślizgiem wybił mu piłkę. Szkoda, bo to była dobra okazja do wyrównania.

ŁKS próbował wprawdzie odrobić straty, ale czynił to mocno chaotycznie, stąd nie zdołał wypracować klarownej sytuacji bramkowe i dlatego nie oddał jednego celnego strzału.

Po przerwie ŁKS rozpoczął z większym animuszem i wpracował dogodną sytuację, ale główka Juricia była niecelna. ŁKS pierwszy celny strzał oddał w 59 minucie. Jego autorem był Ramirez, ale jego uderzenie odbił bramkarz Śląska. Później łodzianie próbowali, ale stwarzanie dobrych sytuacji szło z trudem. Wreszcie w 78 minucie ełkaesiacy przeprowadzili szybką, kombinacyjną akcję. Zaczął ją Ramirez, szybko podał do Danowskiego, który zagrał ją przed linię bramkową do wybiegającego Juricia. Ten dobrze przyłożył nogę i doprowadził do wyrównania. Wydawało się, że ŁKS wywalczy cenny punkt. Niestety, gospodarze zdobyli zwycięskiego gola w szóstej minucie doliczonego czasu gry.