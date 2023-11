Śląsk - ŁKS. Czy mecz we Wrocławiu będzie punktem zwrotnym dla łodzian?

Zawodnicy wrocławskiej drużyny nie ukrywają, że będą chcieli powalczyć o jedenasty mecz bez porażki z rzędu. To, że wrocławski zespół jest w czołówce tabeli pewnie zaskakuje, ale nie jest przypadkiem.

Śląsk w tym sezonie stracił dwanaście goli - najmniej w całej ekstraklasie. Dodatkowo od czwartej kolejki stracił zaledwie jedną bramkę z akcji, zdobył ją Górnik Zabrze w ostatnich sekundach meczu. Śląsk nieprzerwanie od siedemnastu spotkań zdobywa minimum jedną bramkę. WKS w tym sezonie strzelił 24 gole, co czyni go jedną z najskuteczniejszych drużyn w ekstraklasie.

ŁKS na wyjeździe prezentuje się fatalnie. Dotychczas rozegrał siedem spotkań... wszystkie przegrał. Łódzcy kibice wierzą, że nawet najgorsza seria musi się kiedyś skończyć. Ełkaesiacy muszą o to powalczyć, bo w chwili obecnej sytuacja drużyny z al. Unii jest fatalna. Rycerze Wiosny zamykają tabelę, mając na koncie zaledwie siedem punktów. ŁKS do tej pory odniósł dwa zwycięstwa: z Koroną Kielce (2:1) i Pogonią Szczecin (1:0), był jeszcze remis z Jagiellonią Białystok 2:2. Mecz z Portowcami był jedynym pojedynkiem łodian, który zakończyli z czystym kontem. Pozostałe jedenaście kolejek bez zwycięstwa to jeden remis i dziesięć porażek, w których czterokrotnie tracili co najmniej trzy bramki.